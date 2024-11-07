Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Canalp, muhtarlar ve kanaat önderleri ile görüştü

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, muhtarlar ve kanaat önderleri ile görüştü.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen görüşmede, kentin ihtiyaçları, gençlere yönelik yapılması gereken çalışmalar, hayata geçirilecek yatırımlar ve istihdamın artırılması konusunda yürütülecek çalışmalarla ilgili konular görüşüldü.

Vali Canalp, "Batman'ın derdiyle dertlenen ve kentin vizyonuna katkı sunan kanaat önderleri ile bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Kamu hizmetini yerine getirirken dikkatimizden kaçan konular olabiliyor. Bu toplantılar sayesinde bu konulara vakıf olabiliyoruz. Aynı zamanda kentin sorunlarına dair bizim de sizlere iletebileceğimiz konular olabiliyor. İlimizin huzura kavuşmasında, hizmetlerin daha verimli yerine getirilmesinde bu tür toplantıların çok büyük faydası olacaktır." dedi.