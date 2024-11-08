Batman Valiliğinden belediyeye yapılan görevlendirme sonrası yaşanan olaylara ilişkin açıklama:

Batman Valiliği, belediyeye yapılan görevlendirme sonrası "yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle yakalanması için evine gidilen şüphelinin görevli ekiplere kesici aletlerle saldırdığını, bu sırada zanlının boynunda polis köpeğinin pati tırnağıyla kesi oluştuğunu" açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Batman Belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından kentte gerçekleşen sokak olaylarında olayları organize eden ve katılım sağlayan kişilerin yakalanması için operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: