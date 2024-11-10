Batman'da minibüsün traktöre çarptığı kazada 5 kişi yaralandı
Batman'ın Gercüş ilçesinde minibüsün traktöre arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Batman'ın Gercüş ilçesinde minibüsün traktöre arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
E.E'nin kullandığı 35 AUC 076 plakalı minibüs, Gercüş-Midyat kara yolunun Başova köyü mevkisinde M.Ş. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör devrildi.
Kazada, sürücüler ile minibüsteki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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