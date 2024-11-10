Batman'da basın açıklamasının ardından polise taş atan gruba müdahale edildi

Batman'da belediyeye görevlendirme yapılmasına tepki gerekçesiyle toplanan ve basın açıklamasının ardından polise taş atan gruba müdahalede bulunuldu.

Batman Belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından karara tepki göstermek için Atatürk Parkı'nda toplanan, aralarında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Kesin Bayındır, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, görevden uzaklaştırılan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük, DEM Partili bazı milletvekilleri ile bazı ilçe belediye başkanlarının bulunduğu grup, Gülistan Caddesi'ne kadar yürüdü.