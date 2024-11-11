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        Batman'da marketi yağmaladıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

        Batman Valiliği, kentte camlarını kırdıkları marketi yağmaladıkları iddiasıyla 3 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 20:35 Güncelleme: 11.11.2024 - 20:35
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        Batman'da marketi yağmaladıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
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        Batman Valiliği, kentte camlarını kırdıkları marketi yağmaladıkları iddiasıyla 3 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Batman Belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından kentte yasa dışı, şiddet içerikli sokak olayları gerçekleştiği hatırlatıldı.

        7 Kasım'da saat 21.20 sıralarında Hürriyet Mahallesi'ndeki sokak olaylarında bir marketin, camları taşla kırılarak yağmalandığı ifade edilen açıklamada, ekiplerce yapılan çalışmalarda olayla ilgili Ş.Ş. (19), Y.Ş. (18) ve B.Ç'nin (14) yakalandığı belirtildi.

        Açıklamada, şüphelilerden Ş.Ş'nin 4 suç kaydı, Y.Ş'nin ise 3 suç kaydı bulunduğunun tespit edildiği ifade edilerek, şüphelilerin işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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