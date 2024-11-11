Batman'da marketi yağmaladıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

7 Kasım'da saat 21.20 sıralarında Hürriyet Mahallesi'ndeki sokak olaylarında bir marketin, camları taşla kırılarak yağmalandığı ifade edilen açıklamada, ekiplerce yapılan çalışmalarda olayla ilgili Ş.Ş. (19), Y.Ş. (18) ve B.Ç'nin (14) yakalandığı belirtildi.

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