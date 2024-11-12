Batman'da düzenlenen Tekstil Züccaciye ve Ayakkabı Fuarı ilgi gördü

Batman'da bu yıl ilki düzenlenen Tekstil Züccaciye ve Ayakkabı Fuarı ilgi gördü.

Valilik himayesinde İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Batman Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Batman Tekstil Sanayi İş Adamları Derneğinin işbirliğiyle Adalet Caddesi'nde düzenlenen ve 7 Kasım'da açılışı yapılan fuarı binlerce kişi ziyaret etti.

116 stantta 45 firmanın yer aldığı fuara son gününde de ilgi yüksekti.

Batman Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Sıddık Çiftçi, fuarın her yaştan büyük ilgi gördüğünü söyledi.