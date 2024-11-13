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        Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Batman Valiliğini ziyaret etti

        Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Batman Valiliğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 19:42 Güncelleme: 13.11.2024 - 19:42
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        Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Batman Valiliğini ziyaret etti
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        Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Batman Valiliğini ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Kurtoğlu beraberindeki heyet ile gerçekleştirdiği Valilik ziyaretinde, şeref defterini imzaladı.

        Kurtoğlu daha sonra Vali Ekrem Canalp ile görüştü.

        Canalp, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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