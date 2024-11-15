Hasankeyf'in Güneşli köyünde yollara kilitli parke taşı döşendi

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı köy yolları yapım programı kapsamında Güneşli köyünde kilitli parke taşı çalışması başlatıldı.

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