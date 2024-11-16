Batman'da "Çivi Çakma ve Beton Dökme Töreni" yapıldı

Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesinde, "Çivi Çakma ve Beton Dökme Töreni" gerçekleştirildi.

Bu yıl yatırım programına alınan ve gerekli ödenekleri tahsis edilen Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi Şehir Stadı'nın yanındaki alanında 14 bin metrekare kapalı alana sahip toplam 26 bin metrekarelik arazi üzerinde inşa edilecek.