Batman'da 52 kilo 700 gram skunk ele geçirildi
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 52 kilo 700 gram skunk ele geçirildi.
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 52 kilo 700 gram skunk ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tespit ettikleri bir adrese operasyon düzenledi.
Söz konusu adreste yapılan aramada, 52 kilo 700 gram skunk bulundu.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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