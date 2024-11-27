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        Batman'da 52 kilo 700 gram skunk ele geçirildi

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 52 kilo 700 gram skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 09:50 Güncelleme: 27.11.2024 - 10:06
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        Batman'da 52 kilo 700 gram skunk ele geçirildi
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        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 52 kilo 700 gram skunk ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tespit ettikleri bir adrese operasyon düzenledi.

        Söz konusu adreste yapılan aramada, 52 kilo 700 gram skunk bulundu.

        Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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