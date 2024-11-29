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        Batman'da "Mahalle Buluşmaları" programı düzenlendi

        Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, "Mahalle Buluşmaları" kapsamında Akyürek Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 17:31 Güncelleme: 29.11.2024 - 18:39
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        Batman'da "Mahalle Buluşmaları" programı düzenlendi
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        Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, "Mahalle Buluşmaları" kapsamında Akyürek Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

        Valilik ve Belediye tarafından Akyürek Mahallesi Akyürek Taziyeevi'nde düzenlenen etkinliğe katılan Canalp, yapılacak projeler ile ilgili bilgi verdi.

        Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyerek, sorunların çözüme kavuşturulması için ilgili müdürlere talimat veren Canalp, devlet ile milleti buluşturduklarını söyledi.

        Daha sonra Canalp, vatandaşları dinledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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