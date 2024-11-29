Batman'da "Mahalle Buluşmaları" programı düzenlendi
Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, "Mahalle Buluşmaları" kapsamında Akyürek Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.
Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, "Mahalle Buluşmaları" kapsamında Akyürek Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.
Valilik ve Belediye tarafından Akyürek Mahallesi Akyürek Taziyeevi'nde düzenlenen etkinliğe katılan Canalp, yapılacak projeler ile ilgili bilgi verdi.
Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyerek, sorunların çözüme kavuşturulması için ilgili müdürlere talimat veren Canalp, devlet ile milleti buluşturduklarını söyledi.
Daha sonra Canalp, vatandaşları dinledi.
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