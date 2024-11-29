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        Batman'da Oymataş Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin parsel lansmanı yapıldı

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından imar planı onaylanan ve parselleri yatırımcıların başvurusuna açılan Oymataş Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) parsel lansman töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 22:57 Güncelleme: 29.11.2024 - 23:02
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        Batman'da Oymataş Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin parsel lansmanı yapıldı
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından imar planı onaylanan ve parselleri yatırımcıların başvurusuna açılan Oymataş Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) parsel lansman töreni gerçekleştirildi.

        Valilik toplantı salonundaki programda konuşan Vali Ekrem Canalp, üreten kent inşa etmenin önemli olduğunu söyledi.

        Batman'da tarımsal ve hayvancılık ürünlerinin tamamının ham madde olarak üretildiğini anlatan Canalp, bu ham madenin ülkenin batısındaki fabrikalarda nihai ürüne dönüştüğünü belirtti.

        Vali Canalp, şöyle konuştu:

        "Bu ürünler bize paketlemiş olarak geri geliyor. Bu işin doğasına aykırı bir şeydir. Olması gereken şey, ham madde nerede üretiliyorsa, bu işin nihai ürün haline getirilmesi orada olması gerekiyor. Hepimiz biliyoruz ki, ham madde üreticisi olarak zengin olunmaz ama illeri de ve şirketleri de zengin eden şey katma değerdir. Bunu başardığımız zaman katma değeri kendimize bırakıyoruz."

        Batman ve civar illerdeki bütün gıda ürünlerinin Oymataş Gıda İhtisas OSB'de nihai ürün haline getirileceğini aktaran Canalp, "Bu bölgenin ham maddesi bu bölgede katma değere dönüştürmek suretiyle bu bölgenin zenginliğine zenginlik katacak. Oymataş Gıda İhtisas OSB hamlelerimizin ilk etabını oluşturuyor. Oymataş OSB Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı internet portalı üzerinde Türkiye'deki ve dünyadaki bütün yatırımcıların parselasyon taleplerine açacağız." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da dünyada artan nüfusla beraber gıdanın stratejik bir konuma geleceğini dile getirerek, kente kurulacak olan gıda organize sanayi bölgesi için atılan bu adımların çok önemli olduğuna işaret etti.

        Konuşmaların ardından Oymataş Gıda İhtisas OSB'deki ilk parsel, internet portalında aktif hale getirilerek yatırımcıların başvurusuna sunuldu.

        Programa vali yardımcıları, ilgili kamu kurum yöneticileri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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