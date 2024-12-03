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        Batman Valisi Ekrem Canalp, Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu

        Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, 500 yataklı Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 11:58 Güncelleme: 03.12.2024 - 11:58
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        Batman Valisi Ekrem Canalp, Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu
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        Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, 500 yataklı Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

        Hastane inşaat alanında incelemelerde bulunan Vali Canalp ve AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, yetkililerden bilgi aldı.

        Daha sonra hastane yerleşkesinde yeşil alan olarak ayrılan sahada Nasıroğlu ve sağlık çalışanlarıyla fidan diken Vali Canalp, burada yaptığı açıklamada, buradaki yatırımı hızını kestirmeden devam ettirdiklerini söyledi.

        Batman'da en hızlı şekilde devam eden yatırımlarından birinin hastane olduğunu kaydeden Canalp, "Bütün Batmanlıların da dört gözle bitmesini bekledikleri sağlık yatırımı. Burası kaliteli sağlık hizmeti anlamında sadece Batman'a, Batmanlılara değil bütün bölgedeki insanlara en üst seviyede sağlık hizmetini verecek olan bir tesistir. Burası bittiği zaman da göreceğiz ki, bu sağlık tesisi önümüzdeki 50 yıllık bir perspektifte Batmanlıların kaliteli sağlık ihtiyacını karşılayacak." dedi.

        Nasıroğlu ise hastanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, hastanenin yapımının süratle tamamlanacağını bildirdi.

        Batman'ın sağlık sektöründe bir üs olmasını istediklerini kaydeden Nasıroğlu, buna göre planlamaları yaptıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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