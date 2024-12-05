Batman'da "1000 Yılın Ezgileri, 1000 Yılın Kardeşliği" konseri düzenlendi

Konsere Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Caner Culukar, Kozluk Kaymakamı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Güngör, Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, bazı kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Türkçe, Kürtçe, Zazaca, Arapça, Azerice ve Süryanice söylenen şarkı, türkü ve ezgiler dinleyenler tarafından beğeni topladı.

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