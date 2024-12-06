Batman'da huzur uygulaması yapıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 27 ekip ve 75 personelin katılımıyla huzur uygulaması yapıldı.

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