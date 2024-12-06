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        Batman'da huzur uygulaması yapıldı

        Batman'da huzur uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 14:58 Güncelleme: 06.12.2024 - 14:58
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        Batman'da huzur uygulaması yapıldı
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        Batman'da huzur uygulaması gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 27 ekip ve 75 personelin katılımıyla huzur uygulaması yapıldı.

        Denetimlerde 933 kişi sorgulandı, 10 metruk bina, 7 terminal ve 3 umuma açık yer kontrol edildi.

        Açıklamada, denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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