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        Batman ve Siirt'teki Suriyeliler, Baas rejiminin çökmesini kutladı

        Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından Batman ve Siirt'te yaşayan Suriyeliler, toplanarak kutlama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 16:59 Güncelleme: 08.12.2024 - 17:03
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        Batman ve Siirt'teki Suriyeliler, Baas rejiminin çökmesini kutladı
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        Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından Batman ve Siirt'te yaşayan Suriyeliler, toplanarak kutlama yaptı.

        Batman'da Gülistan Caddesi'nde bir araya gelen Suriyeliler, şarkılar söyledi, tekbir getirdi.

        Sloganlar atan gruptakiler, şükür secdesi yaptı.

        Bazı Suriyelilerin de Esed rejiminin çökmesini baklava dağıtarak kutladığı görüldü.

        - Siirt

        Siirt'teki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen Suriyeliler, Baas rejiminin çökmesini havai fişek eşliğinde davul çalarak kutladı.

        Türk bayrakları taşıyan gruptakiler, sık sık tekbir getirdi.

        Kutlamalara katılan Suriyeli Muhammed Tarık, AA muhabirine, yaklaşık 14 yıldır Türkiye'de bulunduğunu söyledi.

        Şartların oluşması durumunda ülkesine dönmeyi düşündüğünü ifade eden Tarık, "Çok mutlu ve huzurluyum. En kısa zamanda ülkeme döneceğim. Bizi kabul ettiği için Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Üniversite öğrencisi Muhammed El Basis de eğitimini tamamladığında ülkesine döneceğini belirtti.

        Suriyeli bir genç kız ise 10 yıldır Türkiye'de yaşadığını dile getirerek, "Esed bitti, savaş bitti, çok mutlu oldum. İnşallah Suriye'ye gideceğim." ifadesini kullandı.

        Kutlamalar sırasında polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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