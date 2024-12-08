Batman ve Siirt'teki Suriyeliler, Baas rejiminin çökmesini kutladı

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından Batman ve Siirt'te yaşayan Suriyeliler, toplanarak kutlama yaptı.

Batman'da Gülistan Caddesi'nde bir araya gelen Suriyeliler, şarkılar söyledi, tekbir getirdi.

Sloganlar atan gruptakiler, şükür secdesi yaptı.

Bazı Suriyelilerin de Esed rejiminin çökmesini baklava dağıtarak kutladığı görüldü.

Şartların oluşması durumunda ülkesine dönmeyi düşündüğünü ifade eden Tarık, "Çok mutlu ve huzurluyum. En kısa zamanda ülkeme döneceğim. Bizi kabul ettiği için Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum." dedi.

Üniversite öğrencisi Muhammed El Basis de eğitimini tamamladığında ülkesine döneceğini belirtti.