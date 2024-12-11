Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan Batman Valisi Canalp'a ziyaret

Ziyarette, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Batman Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili Özgür Celbek, Batman Adalet Komisyonu Başkanı Adnan Esmer ve iş insanı Dr. Gökhan Celbek de yer aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Zorluoğlu, Valilik girişinde Canalp tarafından karşılandı.

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