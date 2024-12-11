Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan Batman Valisi Canalp'a ziyaret
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Batman Valisi Ekrem Canalp'ı makamında ziyaret etti.
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Batman Valisi Ekrem Canalp'ı makamında ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Zorluoğlu, Valilik girişinde Canalp tarafından karşılandı.
Valilik Şeref Defterini imzalayan Zorluoğlu'nu, makamında ağırlayan Vali Canalp, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ziyarette, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Batman Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili Özgür Celbek, Batman Adalet Komisyonu Başkanı Adnan Esmer ve iş insanı Dr. Gökhan Celbek de yer aldı.
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