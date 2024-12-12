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        Batman'da ham petrol hırsızlığı yapan 3 şüpheli tutuklandı

        Batman'da ham petrol hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 11:27 Güncelleme: 12.12.2024 - 11:27
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        Batman'da ham petrol hırsızlığı yapan 3 şüpheli tutuklandı
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        Batman'da ham petrol hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada ilde çıkarılarak muhafaza edilen ham petrolü, toplama istasyonu yerine haksız kazanç sağlayarak başkalarına temin eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 5 şüpheli yakalandı, 95 bin 184 litre ham petrol ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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