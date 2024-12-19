Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Batman'da mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 21:33 Güncelleme: 19.12.2024 - 21:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'da mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        Batman Organize Sanayi Bölgesinde bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma komutanlığına ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA), AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Batman Valisi Ekrem Canalp, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz olay yerinde gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'nin talip olduğu uçak: Eurofighter
        Türkiye'nin talip olduğu uçak: Eurofighter
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ve Pezeşkiyan ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ve Pezeşkiyan ile görüştü
        Putin Batı'yı düelloya davet etti
        Putin Batı'yı düelloya davet etti
        Kaçırıp fidye istediler! 4 kişi tutuklandı
        Kaçırıp fidye istediler! 4 kişi tutuklandı
        Kasımpaşa U19 takımıyla kupada turladı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla kupada turladı!
        Türk-İş: Asgari ücret talebimiz 29 bin 583 TL
        Türk-İş: Asgari ücret talebimiz 29 bin 583 TL
        Kasımpaşa'nın gençleri tarih yazdı!
        Kasımpaşa'nın gençleri tarih yazdı!
        "Ben çok iyiyim"
        "Ben çok iyiyim"
        İsmail Yüksek'e Fransız talip!
        İsmail Yüksek'e Fransız talip!
        Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı
        Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı
        19 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        19 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Kızı iyileşti
        Kızı iyileşti
        ABD'de drone karmaşası! UFO tartışmalarını beraberinde getirdi
        ABD'de drone karmaşası! UFO tartışmalarını beraberinde getirdi
        Esma Esad boşanıyor
        Esma Esad boşanıyor
        Husiler Tel Aviv'i vurdu
        Husiler Tel Aviv'i vurdu
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Covid-19'a çare olabileceğini öne süren çalışma 4 yıl sonra geri çekildi
        Covid-19'a çare olabileceğini öne süren çalışma 4 yıl sonra geri çekildi
        Wanda ile Icardi'nin velayet savaşı
        Wanda ile Icardi'nin velayet savaşı
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Benzer Haberler

        Batman'da şarampole devrilen pikaptaki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Batman'da şarampole devrilen pikaptaki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Kamyonet uçuruma yuvarlandı; 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı
        Kamyonet uçuruma yuvarlandı; 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı
        Suriye'de 10 yıl hapsedilen Özel: Cezaevindeki her insan, işkenceden kurtul...
        Suriye'de 10 yıl hapsedilen Özel: Cezaevindeki her insan, işkenceden kurtul...
        Batman Üniversitesi Yayınevince 3 yılda 17 kitap yayımlandı
        Batman Üniversitesi Yayınevince 3 yılda 17 kitap yayımlandı
        Hazo Kalesi hem gece hem gündüz görüntüsüyle dikkat çekiyor
        Hazo Kalesi hem gece hem gündüz görüntüsüyle dikkat çekiyor
        Hasankeyf'te bazı köylere kilitli parke taşı döşendi
        Hasankeyf'te bazı köylere kilitli parke taşı döşendi