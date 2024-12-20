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        GÜNCELLEME - Batman'da mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Batman'da mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 00:09 Güncelleme: 20.12.2024 - 00:09
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        GÜNCELLEME - Batman'da mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Batman'da mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Batman Organize Sanayi Bölgesinde bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma komutanlığına ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA), AFAD ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Batman Valisi Ekrem Canalp, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz olay yerinde gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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