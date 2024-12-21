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        Batman'da devrilen petrol yüklü tankerin sürücüsü yaralandı

        Batman'da petrol yüklü tankerin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 00:25 Güncelleme: 21.12.2024 - 00:25
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        Batman'da devrilen petrol yüklü tankerin sürücüsü yaralandı
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        Batman'da petrol yüklü tankerin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Batman-Hasankeyf kara yolu Çeşmebaşı mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 73 AAV 767 plakalı ham petrol yüklü tanker kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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