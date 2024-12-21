Batman'da devrilen petrol yüklü tankerin sürücüsü yaralandı
Batman'da petrol yüklü tankerin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Batman'da petrol yüklü tankerin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Batman-Hasankeyf kara yolu Çeşmebaşı mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 73 AAV 767 plakalı ham petrol yüklü tanker kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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