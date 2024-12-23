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        Batman'da yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe eğitimi veriliyor

        Lisans eğitimi için Batman Üniversitesini tercih eden yabancı uyruklu öğrencilere Dil Öğretimi̇ Uygulama ve Araştırma Merkezi̇nde (DİLMER) Türkçe eğitimi veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 13:46 Güncelleme: 23.12.2024 - 13:46
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        Batman'da yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe eğitimi veriliyor
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        Lisans eğitimi için Batman Üniversitesini tercih eden yabancı uyruklu öğrencilere Dil Öğretimi̇ Uygulama ve Araştırma Merkezi̇nde (DİLMER) Türkçe eğitimi veriliyor.

        DİLMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Güneş Ekmekçi, farklı ülkelerden gelerek Batman Üniversitesinde lisans eğitimi alan öğrencilere Türkçe eğitimi verdiklerini söyledi.

        Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrencilerin lisans eğitimi alabilmesi için Türkçe eğitiminin zorunlu olduğunu ifade eden Ekmekçi, "Ülkemize gelen yabancı öğrencilerin okuyabilmesi için ilk koşul Türkçe kursunda eğitim almalarıdır. Türkçe kursunda 4 ana beceriye dayalı 4 kurdan meydana gelen eğitimler almaktadırlar. Bu eğitimlerin sonunda eğer başarılı olurlarsa sertifika alabiliyorlar ve bu sertifikalarla da istedikleri bölümde okuma imkanına sahip olabiliyorlar." dedi.

        DİLMER olarak sadece Türkçe öğretimi ile sınırlı kalmadıklarını ayrıca kurumlarla yapmış oldukları protokoller çerçevesinde Arapça, Farsça, İngilizce kurslar da verebildiklerini belirten Ekmekçi, DİLMER tarafından yabancı öğrencilere yönelik açılan kursta Pakistan'dan Sudan'a, Somali'den Nijerya'ya, Cibuti'den Azerbaycan'a kadar farklı ülkelerden 16 öğrencinin Türkçe eğitimi aldığını, Batman Üniversitesinde 23 ülkeden 260'a yakın öğrencinin lisans eğitimine devam ettiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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