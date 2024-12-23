Batman'da yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe eğitimi veriliyor

Lisans eğitimi için Batman Üniversitesini tercih eden yabancı uyruklu öğrencilere Dil Öğretimi̇ Uygulama ve Araştırma Merkezi̇nde (DİLMER) Türkçe eğitimi veriliyor.

DİLMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Güneş Ekmekçi, farklı ülkelerden gelerek Batman Üniversitesinde lisans eğitimi alan öğrencilere Türkçe eğitimi verdiklerini söyledi.

Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrencilerin lisans eğitimi alabilmesi için Türkçe eğitiminin zorunlu olduğunu ifade eden Ekmekçi, "Ülkemize gelen yabancı öğrencilerin okuyabilmesi için ilk koşul Türkçe kursunda eğitim almalarıdır. Türkçe kursunda 4 ana beceriye dayalı 4 kurdan meydana gelen eğitimler almaktadırlar. Bu eğitimlerin sonunda eğer başarılı olurlarsa sertifika alabiliyorlar ve bu sertifikalarla da istedikleri bölümde okuma imkanına sahip olabiliyorlar." dedi.