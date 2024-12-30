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        Batman'da öğrenciler kuşlar için atık plastik ve ahşaptan yuva yaptı

        Batman'da ilkokul öğrencileri, atık plastik ve ahşaptan kuşlara yuva yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 14:37 Güncelleme: 30.12.2024 - 15:02
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        Batman'da öğrenciler kuşlar için atık plastik ve ahşaptan yuva yaptı
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        Batman'da ilkokul öğrencileri, atık plastik ve ahşaptan kuşlara yuva yaptı.

        Mehmet Akif İnan İlkokulu öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında soğuk kış günlerinde kuşların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla birbirinden farklı şekil ve renkte yuvalar tasarladı.

        Hazırlanan yuvalar, okul binası ve bahçedeki ağaçlara asıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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