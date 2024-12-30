Batman'da öğrenciler kuşlar için atık plastik ve ahşaptan yuva yaptı
Batman'da ilkokul öğrencileri, atık plastik ve ahşaptan kuşlara yuva yaptı.
Batman'da ilkokul öğrencileri, atık plastik ve ahşaptan kuşlara yuva yaptı.
Mehmet Akif İnan İlkokulu öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında soğuk kış günlerinde kuşların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla birbirinden farklı şekil ve renkte yuvalar tasarladı.
Hazırlanan yuvalar, okul binası ve bahçedeki ağaçlara asıldı.
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