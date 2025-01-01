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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak, yılbaşı gecesi görev yapan personelin yeni yılını kutladı

        Batman'ın Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, jandarma, polis ve sağlık personellerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 00:42 Güncelleme: 01.01.2025 - 00:55
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak, yılbaşı gecesi görev yapan personelin yeni yılını kutladı
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        Batman'ın Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, jandarma, polis ve sağlık personellerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

        İmrak, yeni yıla görevi başında bulunan jandarma ve polis ekipleriyle bir araya gelerek sohbet etti, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

        Ardından İlçe Devlet Hastanesini ziyaret eden İmrak, sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlayarak, özverili çalışmalarından dolayı onlara teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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