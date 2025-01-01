Hasankeyf Kaymakamı İmrak jandarma personeliyle bir araya geldi

Karakol personeliyle de sohbet eden İmrak, huzur ve güvenliğin sağlanmasında mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle çalışan jandarma personeline teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Karakolun hizmet binası ve çevresinde incelemelerde bulunan İmrak, yetkililerden bölgedeki asayiş olayları, alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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