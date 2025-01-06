Sason Belediye Başkanı Demir yol bakım ve onarım çalışmalarını inceledi

Sason ilçesinde yol onarım ve bakım çalışmaları devem ediyor.

Sason Belediye Başkanı İrfan Demir, ilçede yürütülen doğalgaz çalışmaları kapsamında kazı yapılan bölgelerde bozulan yolların onarım ve bakım çalışmasını denetledi.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi Alan Demir, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.

Demir, doğalgazın ilçeye getirilmesiyle çevreye duyarlı bir enerji kullanımının sağlanacağını ve kış aylarında oluşan hava kirliliğinin önüne geçileceğini ifade ederek, ayrıca doğalgazın vatandaşlar için ekonomik anlamda tasarruf sağlayacağını ifade etti.