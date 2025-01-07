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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, Bilim Merkezi inşaatını inceledi

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, inşaatı devam eden Bilim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 16:54 Güncelleme: 07.01.2025 - 16:58
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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, Bilim Merkezi inşaatını inceledi
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, inşaatı devam eden Bilim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

        Bölgenin bilimsel gelişimine önemli katkılar sağlaması beklenen Batman Bilim Merkezi'nin inşaat çalışmaları devem ediyor.

        Merkezle, gençlerin bilim ve teknolojiyle tanışmaları, çeşitli etkinlikler ve atölyelerle yeni beceriler kazanmaları hedefleniyor.

        Nasıroğlu, inşaat çalışmalarının devam ettiği merkezi ziyaret ederek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Nasıroğlu, yaptığı açıklamada, merkezin tamamlanmasıyla bölgenin eğitim, kültür ve bilim alanlarında önemli bir merkez haline geleceğini ifade etti.

        Merkezde, deneysel laboratuvarlar, robotik kodlama alanları ve interaktif sergi salonlarının da yer alacağını dile getiren Nasıroğlu, bilim merkezinin özellikle genç nesillere katkı sağlayacağını belirtti.

        Nasıroğlu, kentin bilim ve teknoloji üssü yapılma hedefleri doğrultusunda önemli bir proje olarak gördükleri merkezin, alacakları yapay zeka ve ileri teknoloji eğitimleriyle gençlerin gelişimine katkı sunacağını ifade etti.

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