AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, Bilim Merkezi inşaatını inceledi

Nasıroğlu, kentin bilim ve teknoloji üssü yapılma hedefleri doğrultusunda önemli bir proje olarak gördükleri merkezin, alacakları yapay zeka ve ileri teknoloji eğitimleriyle gençlerin gelişimine katkı sunacağını ifade etti.

Merkezde, deneysel laboratuvarlar, robotik kodlama alanları ve interaktif sergi salonlarının da yer alacağını dile getiren Nasıroğlu, bilim merkezinin özellikle genç nesillere katkı sağlayacağını belirtti.

Nasıroğlu, yaptığı açıklamada, merkezin tamamlanmasıyla bölgenin eğitim, kültür ve bilim alanlarında önemli bir merkez haline geleceğini ifade etti.

Nasıroğlu, inşaat çalışmalarının devam ettiği merkezi ziyaret ederek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Merkezle, gençlerin bilim ve teknolojiyle tanışmaları, çeşitli etkinlikler ve atölyelerle yeni beceriler kazanmaları hedefleniyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.