Batman'da saklambaç oynarken iki duvar arasında sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Güneykent Mahallesi'nde arkadaşlarıyla saklambaç oynayan 5 yaşındaki erkek çocuk, saklanmak için girdiği iki duvar arasında sıkıştı.

Batman'da saklambaç oynarken saklandığı iki duvar arasında sıkışan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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