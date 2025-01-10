Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da atık ahşap malzemeden yapılan kuş yuvaları ağaçlara asıldı

        Batman'da atık ahşap malzemeden yapılan kuş yuvaları ağaçlara asıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 13:33 Güncelleme: 10.01.2025 - 13:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da atık ahşap malzemeden yapılan kuş yuvaları ağaçlara asıldı
        ABONE OL

        Batman'da atık ahşap malzemeden yapılan kuş yuvaları ağaçlara asıldı.

        Batman Üniversitesinde merhum iş insanı Necat Nasıroğlu'nun isminin verildiği hatıra ormanında etkinlik düzenlendi.

        Etkinlikte, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü İç Mekan Tasarımı Programı öğretim elemanı ve öğrencileri tarafından marangoz atölyelerinden toplanan malzemelerin geri dönüşümü sağlanarak hazırlanan kuş yuvaları ağaçlara asıldı.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Rektör Prof. Dr. İdris Demir, Nasıroğlu ailesi ve diğer katılımcılar kuş yuvalarını ağaçlara astı.

        Programda, merhum Nasıroğlu'nun anısına Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otopsi sonucu bekleniyor! Kumpir öldürdü iddiası!
        Otopsi sonucu bekleniyor! Kumpir öldürdü iddiası!
        AKOM'dan İstanbul için uyarı! Sıcaklık 6-10 derece düşüyor!
        AKOM'dan İstanbul için uyarı! Sıcaklık 6-10 derece düşüyor!
        Cezaevinden firar etmişti! Katil trende yakalandı!
        Cezaevinden firar etmişti! Katil trende yakalandı!
        Bakan Fidan: Suriye teröristlerden arındırılacak
        Bakan Fidan: Suriye teröristlerden arındırılacak
        "Aklı hala sahada değil"
        "Aklı hala sahada değil"
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Minibüs şoförü müşterilerine yasak koydu
        Minibüs şoförü müşterilerine yasak koydu
        AB siyasetçisinden Musk'a: Deli gibi yalan söylüyor
        AB siyasetçisinden Musk'a: Deli gibi yalan söylüyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Paşa'nın duruşu!
        Paşa'nın duruşu!
        Antalya'da 2 günde 3 genç öldü! Mesut 16, Egemen 17 yaşındaydı!
        Antalya'da 2 günde 3 genç öldü! Mesut 16, Egemen 17 yaşındaydı!
        Her gün yürüyüş yaparsanız vücudunuzda neler değişir?
        Her gün yürüyüş yaparsanız vücudunuzda neler değişir?
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Vücudundan da sildi
        Vücudundan da sildi
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        İzin almak zorundalar
        İzin almak zorundalar

        Benzer Haberler

        Batman'da saklambaç oynarken iki duvar arasında sıkışan çocuğu itfaiye ekip...
        Batman'da saklambaç oynarken iki duvar arasında sıkışan çocuğu itfaiye ekip...
        Saklambaç oynarken girdiği iki duvar arasında sıkıştı
        Saklambaç oynarken girdiği iki duvar arasında sıkıştı
        Batman'da otomobilde 10 kilo 250 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
        Batman'da otomobilde 10 kilo 250 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
        Batman Havalimanı'nda olası saldırılara ilişkin tatbikat yapıldı
        Batman Havalimanı'nda olası saldırılara ilişkin tatbikat yapıldı
        Otomobil ile öğrenci servis minibüsü çarpıştı: 20 yaralı (2)
        Otomobil ile öğrenci servis minibüsü çarpıştı: 20 yaralı (2)
        Batman'da okul servisi ile otomobil çarpıştı, 17'si öğrenci 20 kişi yaralan...
        Batman'da okul servisi ile otomobil çarpıştı, 17'si öğrenci 20 kişi yaralan...