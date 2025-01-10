Batman'da atık ahşap malzemeden yapılan kuş yuvaları ağaçlara asıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Rektör Prof. Dr. İdris Demir, Nasıroğlu ailesi ve diğer katılımcılar kuş yuvalarını ağaçlara astı.

Etkinlikte, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü İç Mekan Tasarımı Programı öğretim elemanı ve öğrencileri tarafından marangoz atölyelerinden toplanan malzemelerin geri dönüşümü sağlanarak hazırlanan kuş yuvaları ağaçlara asıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.