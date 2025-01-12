Batman'da bir apartmanın teras katında çıkan yangın söndürüldü
Batman'da bir apartmanın teras katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Batman’da bir apartmanın teras katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gültepe Mahallesi'ndeki 6 katlı bir apartmanın teras katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.