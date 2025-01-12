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        Batman Havalimanı aralık ayında 51 bin 532 yolcuya hizmet verdi

        Batman Havalimanı'nda geçen ay 51 bin 532 yolcuya hizmet verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 16:03 Güncelleme: 12.01.2025 - 16:03
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        Batman Havalimanı aralık ayında 51 bin 532 yolcuya hizmet verdi
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        Batman Havalimanı'nda geçen ay 51 bin 532 yolcuya hizmet verildi.

        Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Batman Havalimanı'nın aralık ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

        Buna göre, havalimanında aralık ayında iç hat yolcu trafiği 51 bin 532 oldu.

        Geçen ay havalimanına iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 336'ya, yük trafiği ise 494 tona ulaştı.

        2024 yılında havalimanından 641 bin 674 yolcu hizmet aldı, uçak trafiği 3 bin 810, taşınan yük ise 6 bin 736 ton oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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