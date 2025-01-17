Batman'da 6 Şubat depremlerinde ahırları zarar gören vatandaşlara destek

Batman'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ahırları zarar gören 9 vatandaşa destek verilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören ahırlara ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığında, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen ve depremden etkilenen il valilerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle toplantı yapıldı.

Toplantıda, depremlerde ahırları zarar gören vatandaşlar için yapılacak destekler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Batman'da hak sahipliği tespit edilen 9 vatandaşa sunulacak desteklerle mağduriyetlerinin giderilmesi sağlanacak.

Toplantıya, Vali Ekrem Canalp, Vali Yardımcıları Şükrü Alperen Göktaş ve Mehmet Ali İmrak, AFAD İl Müdürü Mehmet Karaaslan, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Muzaffer Özkan katıldı.