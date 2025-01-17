Batman'da şehit çocuğuna karne tebrik kartı verildi.

Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Zeki Eryarsoy da yer aldı.

Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın, şehidin birinci sınıf öğrencisi oğlu Osman Kanat'a gönderdiği karne tebrik kartını takdim etti.

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