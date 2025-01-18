Hasankeyf'te köy yolunda asfaltlama çalışması yapıldı

Vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak ve güvenli hale getirmek amacıyla yapılan çalışma tamamlandıktan sonra yol ulaşıma açıldı.

Vali Ekrem Canalp'in talimatı üzerine Kaymakamlık ve İl Özel İdaresi ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, tehlike arz eden yolda asfalt serildi.

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