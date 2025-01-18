Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Hasankeyf'te köy yolunda asfaltlama çalışması yapıldı

        Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Yakaköy-Büyükdere köyleri arasındaki yolda asfaltlama çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 11:49 Güncelleme: 18.01.2025 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hasankeyf'te köy yolunda asfaltlama çalışması yapıldı
        ABONE OL

        Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Yakaköy-Büyükdere köyleri arasındaki yolda asfaltlama çalışması yapıldı.

        Vali Ekrem Canalp'in talimatı üzerine Kaymakamlık ve İl Özel İdaresi ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, tehlike arz eden yolda asfalt serildi.

        Vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak ve güvenli hale getirmek amacıyla yapılan çalışma tamamlandıktan sonra yol ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kavga anı kameraya yansıdı! Ölümle biten gezme!
        Kavga anı kameraya yansıdı! Ölümle biten gezme!
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Kalp krizi vakaları patladı! Suçlu COVID-19 mu yoksa aşılar mı?
        Kalp krizi vakaları patladı! Suçlu COVID-19 mu yoksa aşılar mı?
        Bol köpüklü Türk kahvesinin püf noktaları
        Bol köpüklü Türk kahvesinin püf noktaları
        Çekiçle başına vurup sordu: Sen daha ölmedin mi? Tetiğe bastı!
        Çekiçle başına vurup sordu: Sen daha ölmedin mi? Tetiğe bastı!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Daha 16 yaşında! Alkollü sürücü kuryeyi öldürdü
        Daha 16 yaşında! Alkollü sürücü kuryeyi öldürdü
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Şüpheliler aranıyor! 17 yaşında öldüren kavga!
        Şüpheliler aranıyor! 17 yaşında öldüren kavga!
        Doktora çarpıp öldürmüştü! Alkollü sürücünün avukatından şaşırtan savunma!
        Doktora çarpıp öldürmüştü! Alkollü sürücünün avukatından şaşırtan savunma!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bu hafta onlar konuşuldu
        Bu hafta onlar konuşuldu
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        ABD'de TikTok yasağı onaylandı: Bir günleri var
        ABD'de TikTok yasağı onaylandı: Bir günleri var
        Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını kim?
        Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını kim?
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        İsrail kabinesi ateşkesi onayladı
        İsrail kabinesi ateşkesi onayladı
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        "Hollywood'u bunlar mı kurtaracak?"
        "Hollywood'u bunlar mı kurtaracak?"

        Benzer Haberler

        Öğretmeni sesini duydu; başlattığı kampanya ile 3 saatte akülü sandalye alı...
        Öğretmeni sesini duydu; başlattığı kampanya ile 3 saatte akülü sandalye alı...
        Batman'da sepet kovanı desteği verilen arıcıların kovanları incelendi
        Batman'da sepet kovanı desteği verilen arıcıların kovanları incelendi
        Batman'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması yapıldı
        Batman'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması yapıldı
        Batman'da şehit çocuğuna karne tebrik kartı verildi
        Batman'da şehit çocuğuna karne tebrik kartı verildi
        Batman'da 6 Şubat depremlerinde ahırları zarar gören vatandaşlara destek
        Batman'da 6 Şubat depremlerinde ahırları zarar gören vatandaşlara destek
        Batman Belediyesi personeline arama kurtarma eğitimi verildi
        Batman Belediyesi personeline arama kurtarma eğitimi verildi