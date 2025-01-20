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        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Batman'da konuştu:

        Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gazze'de sağlanan ateşkese ilişkin, "Filistin direnişi bir zafer kazanmıştır. Bu bir zaferdir ve siyonizmin burnu sürtünmüştür. Onlar askeri hedeflerini gerçekleştiremediler." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 21:15 Güncelleme: 20.01.2025 - 21:15
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        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Batman'da konuştu:
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        Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gazze'de sağlanan ateşkese ilişkin, "Filistin direnişi bir zafer kazanmıştır. Bu bir zaferdir ve siyonizmin burnu sürtünmüştür. Onlar askeri hedeflerini gerçekleştiremediler." dedi.

        Yapıcıoğlu, partisinin düzenlediği programlara katılmak üzere geldiği Batman'da Meydan Mahallesi'nde esnaf ziyareti yaptı, bir kıraathanede vatandaşlarla görüştü.

        Daha sonra bir otelde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Yapıcıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de 15 ayı aşkın süredir İsrail tarafından Filistinlilerin soykırıma maruz bırakıldığını, yaşanan katliamlarda enkaz altında kalanlarla birlikte 60 binin üzerinde Gazzelinin hayatını kaybettiğini söyledi.

        İsrail ile Hamas arasında ateşkes imzalandığını anımsatan Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

        "Ateşkesin yürürlüğe gireceği zamana kadar soykırımcı katiller bombalamaktan geri durmadılar. Katliamları esir takasının yapılacağı zamana kadar da devam etti. 15 ay boyunca soykırım uygulayan siyonist rejim ne elde etti? Hiçbir şey. Sadece çocukları, kadınları, zavallı insanları, savunmasız sivilleri katlederek alnına kara bir leke çaldı ve inşallah insanlık tarihi devam ettiği müddetçe son insana kadar bu leke o zalimlerin alnından çıkmayacaktır ve kaybettiler. İsrail askeri ve siyasi hiçbir hedefine ulaşamadı. Ortaya koydukları planlardan beklediklerini elde edemediler. Burunları sürtünmüş bir şekilde amaçlarına ulaşamadan gerisin geriye çekilmek zorunda kaldılar. İnşallah Filistin direnişi bir zafer kazanmıştır. Bu bir zaferdir ve siyonizmin burnu sürtünmüştür. Onlar askeri hedeflerini gerçekleştiremediler."

        Suriye'deki gelişmelere de değinen Yapıcıoğlu, Suriye halkının bir devrim gerçekleştirdiğini anlattı.

        Suriye'nin kendi başlarındaki zalimi devirmeyi başardığını dile getiren Yapıcıoğlu, "Suriye'de yaşanan bir devrimdir, bir zalim devrilmiştir. Ama emperyalistler oradan ellerini eteklerini çekme, orayı karıştırmaktan vazgeçmeleri gibi bir niyetlerinin olmadığını her fırsatta ortaya koyuyorlar. Rabbim bir daha onlara fırsat vermesin. Onlar Suriye'de bir kaos istiyorlar. Bütün Suriye halkına Arap, Kürt, Türkmen, Müslüman, gayrimüslimi hepsine birden diyoruz ki daha beter bir kaos ortamına sürüklenmemek için herkesi kapsayacak nitelikte ve tamamen adil olacak bir sistem kurmak için el birliği yapın." ifadelerini kullandı.

        İmralı heyetinin ziyaretlerini de değerlendiren Yapıcıoğlu, silahın, şiddetin bir hak arama yöntemi olmadığını ve mutlaka terkedilmesi gerektiğini kaydetti.

        Yapıcıoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

        "Silahların öyle veya böyle gömülmesi gerekir. Silah bırakılsa da bırakılmasa da yüzyılı aşkın bir süredir bu memleketin enerjisini, kaynaklarını tüketen, kardeşliği zedeleyen bir sorunumuz var. Kardeşliğin bozulması sorunu, Kürt meselesi, bunun mutlaka bir çözüme kavuşturulması gereklidir. Her şeyden önce bu iki mesele birbirine karıştırılmaması gerekir. Kürt meselesi PKK'nın elindeki silah meselesinden ibaret değildir hatta mesele o da değildir hatta diyebilirim bu iki meseleyi birbirine karıştırmak belki her iki meseleyi de çözümsüzlüğe mahkum etmektedir. Bu iki meselenin birbirinden bağımsız olarak ele alınması ve mutlaka çözülmesi gerektiğini söylüyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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