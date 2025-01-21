Batman'da 5 bin 105 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi
Batman'da 5 bin 105 paket bandrolsüz sigara ve 44 elektronik sigara ele geçirildi.
Batman'da 5 bin 105 paket bandrolsüz sigara ve 44 elektronik sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Meydan Mahallesi'nde şüpheli iki aracı durdurdu.
Araçlarda yapılan aramada, toplam 5 bin 105 paket bandrolsüz sigara ve 44 elektronik sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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