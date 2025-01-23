Batman Valisi Canalp yapımı devam eden köprüde incelemelerde bulundu
Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, yapımı devam eden köprüyü inceledi.
Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, yapımı devam eden köprüyü inceledi.
Canalp, Diyarbakır yolunu genişletme çalışmaları kapsamında Batman Çayı üzerinde bulunan köprüye ek yapılan köprüdeki çalışmalara ilişkin incelemede bulundu.
Canalp'a, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve kurum müdürleri eşlik etti.
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