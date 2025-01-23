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        Batman Valisi Canalp yapımı devam eden köprüde incelemelerde bulundu

        Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, yapımı devam eden köprüyü inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 19:13 Güncelleme: 23.01.2025 - 19:16
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        Batman Valisi Canalp yapımı devam eden köprüde incelemelerde bulundu
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        Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, yapımı devam eden köprüyü inceledi.

        Canalp, Diyarbakır yolunu genişletme çalışmaları kapsamında Batman Çayı üzerinde bulunan köprüye ek yapılan köprüdeki çalışmalara ilişkin incelemede bulundu.

        Canalp'a, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve kurum müdürleri eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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