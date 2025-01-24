Batman Belediyesi Trafik Zabıta Denetim ekibi kuruldu

Batman Belediyesi'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yapılacak trafik denetimlerine, Zabıta Müdürlüğü başta olmak üzere Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü personelinin de eşlik edeceği bildirildi.

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