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        Batman'da bıçaklanan genç ağır yaralandı

        Batman'da bıçaklanan genç ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 11:37 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:37
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        Batman'da bıçaklanan genç ağır yaralandı
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        Batman'da bıçaklanan genç ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, İluh Mahallesi'nde Bilal E. (20) kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan genç, sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis olaydan sonra kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamaya çalışıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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