Hasankeyf İlçe Müftülük hizmet binası açıldı

Törenin ardından Vali Canalp ve Nasıroğlu, ilçede incelemelerde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.

Vali Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, İl Müftüsü Ahmet Durmuş, ilçe müftüleri, kurum müdürleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen törende, Hasankeyf Müftüsü Zeyneddin Sağlam'ın yaptığı duanın ardından hizmet binası açıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Hasankeyf ilçesinde yapılan İlçe Müftülük hizmet binasının açılışı amacıyla tören düzenlendi.

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