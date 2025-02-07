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        Hasankeyf İlçe Müftülük hizmet binası açıldı

        Batman'ın Hasankeyf İlçe Müftülüğü yeni hizmet binası törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 16:16 Güncelleme: 07.02.2025 - 16:32
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        Hasankeyf İlçe Müftülük hizmet binası açıldı
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        Batman'ın Hasankeyf İlçe Müftülüğü yeni hizmet binası törenle açıldı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Hasankeyf ilçesinde yapılan İlçe Müftülük hizmet binasının açılışı amacıyla tören düzenlendi.

        Vali Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, İl Müftüsü Ahmet Durmuş, ilçe müftüleri, kurum müdürleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen törende, Hasankeyf Müftüsü Zeyneddin Sağlam'ın yaptığı duanın ardından hizmet binası açıldı.

        Törenin ardından Vali Canalp ve Nasıroğlu, ilçede incelemelerde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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