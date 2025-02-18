Batman'da kaçakçılık operasyonunda 9 kişi hakkında adli işlem yapıldı
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 4 araçta arama yapıldı.
Aramalarda, gümrük kaçağı 1376 paket sigara, 4 elektronik sigara, 12 çay termosu, 2 airPods (kablosuz kulaklık), 6 ayakkabı, 1241 oyuncak, 10 kutu alkollü içecek, 2 kol saati ve 180 iş eldiveni ele geçirildi.
Olayla ilgili 9 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
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