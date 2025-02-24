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        Batman'da gümrük kaçağı 765 paket sigara ele geçirildi

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gümrük kaçağı 765 paket sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 09:54 Güncelleme: 24.02.2025 - 09:56
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        Batman'da gümrük kaçağı 765 paket sigara ele geçirildi
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gümrük kaçağı 765 paket sigara ele geçirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 4 araçta arama yapıldı.

        Aramalarda, gümrük kaçağı 765 paket sigara ve 17 şişe alkollü içecek ele geçirildi.

        Olaya ilişkin 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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