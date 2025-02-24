Batman'da gümrük kaçağı 765 paket sigara ele geçirildi
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gümrük kaçağı 765 paket sigara ele geçirildi.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gümrük kaçağı 765 paket sigara ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 4 araçta arama yapıldı.
Aramalarda, gümrük kaçağı 765 paket sigara ve 17 şişe alkollü içecek ele geçirildi.
Olaya ilişkin 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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