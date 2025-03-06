Batman Üniversitesi Rektörü Demir, personeliyle kan bağışında bulundu

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir ile akademik ve idari personeli, Türk Kızılaya kan bağışı gerçekleştirdi.

Türk Kızılay Batman Şubesince başlatılan kampanya kapsamında Atatürk Parkı önünde kan bağışı noktası oluşturuldu.

Kampanyaya destek vermek için buraya gelen Rektör Demir ile akademik ve idari personeli, kan bağışında bulundu.

Prof. Dr. Demir, üniversite öğrencilerine örnek olmak adına kan bağışında bulunduklarını belirterek, "Batman Üniversitesi öğretim üyeleri olarak 16 bine yakın öğrencimizin kan vermesini teşvik etmek için özellikle kan bağışının düştüğü aylarda bu etkinliği yapıyoruz. Öğrencilerimize örnek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.