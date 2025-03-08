Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Diyarbakır'da kaybolan gencin cansız bedeni Batman'da bulundu

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kayıp olarak aranan gencin cansız bedeni Batman'da bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 20:32 Güncelleme: 08.03.2025 - 20:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da kaybolan gencin cansız bedeni Batman'da bulundu
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kayıp olarak aranan gencin cansız bedeni Batman'da bulundu.

        Bismil ilçesine bağlı kırsal Kazancı Mahallesi'nin Aydınlar mezrasındaki evinden 1 Mart'ta Batman'daki arkadaşıyla buluşmak üzere çıkan Mehmet Yüksel'den (24) bir daha haber alınamaması üzerine yakınları İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu.

        Batman İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü kent genelinde arama çalışması gerçekleştirdi.

        Batman merkeze bağlı Demirbilek köyü yakınlarında bir erkek cesedinin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan incelemede cesedin kayıp Mehmet Yüksel'e ait olduğu belirlendi.

        Yapılan ilk incelemede silahla vurulması sonucu öldüğü tespit edilen Yüksel'in cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Minik Rana'nın cenazesi Suriye'ye gönderildi
        Minik Rana'nın cenazesi Suriye'ye gönderildi
        Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen'e gözaltı
        Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen'e gözaltı
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Macit Koper'in acı günü
        Macit Koper'in acı günü
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        DEM heyeti 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek
        DEM heyeti 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek
        İstanbul'da yaşandı! Yolcudan fazla para aldı ceza yağdı!
        İstanbul'da yaşandı! Yolcudan fazla para aldı ceza yağdı!
        Biri 14 diğeri 16 yaşındaydı! Maç uğruna 2 çocuk...
        Biri 14 diğeri 16 yaşındaydı! Maç uğruna 2 çocuk...
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Kalem gibi ama aslında zehir!
        Kalem gibi ama aslında zehir!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!

        Benzer Haberler

        AK Parti Batman Teşkilatından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması
        AK Parti Batman Teşkilatından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu'ndan kadınlara karanfil
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu'ndan kadınlara karanfil
        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'ndan sahurda ziyaret
        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'ndan sahurda ziyaret
        Batman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi
        Batman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi
        Batman Üniversitesi Kütüphanesinde Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı olu...
        Batman Üniversitesi Kütüphanesinde Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı olu...