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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu gençlerle buluştu

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, gençlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 09:27 Güncelleme: 09.03.2025 - 09:32
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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu gençlerle buluştu
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, gençlerle bir araya geldi.

        Nasıroğlu, AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından 19 Mayıs Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Çay Bizden Sohbet Sizden" etkinliğinde gençlerin sorularını yanıtladı.

        Gençlerin enerjisi, fikirleri ve paylaşımlarının kendilerine umut verdiğini ifade eden Nasıroğlu, "Gençlerle birlikte olmak, konuşmak, paylaşmak ve geleceğe dair güzel hayaller kurmak en büyük kazancımız." dedi.

        Etkinliğe, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, AK Parti Batman Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Şahin ve İl Kadın Kolları Başkanı Seval Aksoy da katıldı.

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