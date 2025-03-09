AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu esnaf ve vatandaşlarla görüştü
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, esnaf ve vatandaşlarla görüştü.
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, esnaf ve vatandaşlarla görüştü.
Nasıroğlu, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ile Gülistan Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.
Esnaf ve vatandaşlarla görüşen Nasıroğlu, talep ve önerileri dinledi.
Ziyaret sırasında, Batman Petrolspor'un elde ettiği galibiyetin sevincini vatandaşlarla paylaşan Nasıroğlu, taraftarlara takımın atkısını hediye etti.
Nasıroğlu, ramazan ayında gönüllere dokunmanın, muhabbeti ve kardeşliği pekiştirmenin kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirtti.
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