AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu esnaf ve vatandaşlarla görüştü

Nasıroğlu, ramazan ayında gönüllere dokunmanın, muhabbeti ve kardeşliği pekiştirmenin kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirtti.

Ziyaret sırasında, Batman Petrolspor'un elde ettiği galibiyetin sevincini vatandaşlarla paylaşan Nasıroğlu, taraftarlara takımın atkısını hediye etti.

Esnaf ve vatandaşlarla görüşen Nasıroğlu, talep ve önerileri dinledi.

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