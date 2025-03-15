Batman'da bir otomobilde 2 kilo 66 gram metamfetamin ele geçirildi
Batman'da durdurulan bir otomobilde 2 kilo 66 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Batman'da durdurulan bir otomobilde 2 kilo 66 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kent girişinde bir otomobil durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 2 kilo 66 gram metamfetamin bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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