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        Batman'da bir otomobilde 2 kilo 66 gram metamfetamin ele geçirildi

        Batman'da durdurulan bir otomobilde 2 kilo 66 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 11:09 Güncelleme: 15.03.2025 - 11:09
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        Batman'da bir otomobilde 2 kilo 66 gram metamfetamin ele geçirildi
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        Batman'da durdurulan bir otomobilde 2 kilo 66 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kent girişinde bir otomobil durduruldu.

        Araçta yapılan aramada, 2 kilo 66 gram metamfetamin bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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