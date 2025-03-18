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        İsrail'in Gazze yönelik saldırıları Batman'da protesto edildi

        Batman'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 18:01 Güncelleme: 18.03.2025 - 18:01
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        İsrail'in Gazze yönelik saldırıları Batman'da protesto edildi
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        Batman'da, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi.

        Sivil toplum kuruluşları öncülüğünde Gülistan Caddesi'nde bir araya gelen grup, Filistin bayrakları taşıdı, sık sık tekbir getirdi.

        Grup adına basın açıklaması okuyan Kur'an Nesli Platformu Sözcüsü Mehmet Emin Sütçü, İsrail'in bir kez daha Gazzelileri katlettiğini söyledi.

        Saldırılarda kadın, çocuk, yaşlı 400'ün üzerinde Gazzelinin hayatını kaybettiğini belirten Sütçü, "İsrail saldırılarını telin etmek için yine bu meydanda toplandık. Ateşkes sürecinin ikinci aşamasına geçilemeden İsrail, anlaşmaya uymayarak Gazze'ye yapılan yardımları engelledi, Amerika'nın Yemen'e saldırısından da cesaret alarak yeniden saldırıya geçti." dedi.

        Sütçü, tüm devletler ve uluslararası kuruluşların bir an önce Gazze'de ateşkesin yeniden tesisi için İsrail’e baskı yapması gerektiğini kaydetti.

        Açıklamadan sonra saldırılarda hayatını kaybeden Gazzeliler için dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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