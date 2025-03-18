İsrail'in Gazze yönelik saldırıları Batman'da protesto edildi

Batman'da, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi.

Sivil toplum kuruluşları öncülüğünde Gülistan Caddesi'nde bir araya gelen grup, Filistin bayrakları taşıdı, sık sık tekbir getirdi.

Grup adına basın açıklaması okuyan Kur'an Nesli Platformu Sözcüsü Mehmet Emin Sütçü, İsrail'in bir kez daha Gazzelileri katlettiğini söyledi.

Saldırılarda kadın, çocuk, yaşlı 400'ün üzerinde Gazzelinin hayatını kaybettiğini belirten Sütçü, "İsrail saldırılarını telin etmek için yine bu meydanda toplandık. Ateşkes sürecinin ikinci aşamasına geçilemeden İsrail, anlaşmaya uymayarak Gazze'ye yapılan yardımları engelledi, Amerika'nın Yemen'e saldırısından da cesaret alarak yeniden saldırıya geçti." dedi.

Sütçü, tüm devletler ve uluslararası kuruluşların bir an önce Gazze'de ateşkesin yeniden tesisi için İsrail’e baskı yapması gerektiğini kaydetti.

Açıklamadan sonra saldırılarda hayatını kaybeden Gazzeliler için dua edildi.