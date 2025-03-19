Batman'da 3 bin 125 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Batman'da 3 bin 125 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Batman'da 3 bin 125 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente gümrük kaçağı sigara getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçildi.
Ekiplerce takibe alınan ve durdurulan 3 araçta arama yapıldı.
Aramada, otomobillerin farklı bölgelerine zulalanmış 3 bin 125 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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