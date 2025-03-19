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        Batman'da 3 bin 125 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Batman'da 3 bin 125 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 12:39 Güncelleme: 19.03.2025 - 12:39
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        Batman'da 3 bin 125 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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        Batman'da 3 bin 125 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente gümrük kaçağı sigara getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçildi.

        Ekiplerce takibe alınan ve durdurulan 3 araçta arama yapıldı.

        Aramada, otomobillerin farklı bölgelerine zulalanmış 3 bin 125 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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