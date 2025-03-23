Bakan Uraloğlu, Batman'da "Huzur ve Kardeşlik İftar Programı"na katıldı:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batman'da düzenlenen "Huzur ve Kardeşlik İftar Programı"na katıldı.

Bakan Uraloğlu kentteki temasları kapsamında Valilik ve Batman Belediyesince iftar programının düzenlendiği Necat Nasıroğlu Külliyesi'ne geçti.

Uraloğlu, programda yaptığı konuşmada, Necat Nasıroğlu Külliyesi'ni Batman'a kazandıran Nasıroğlu ailesine teşekkür etti.

Külliyenin her gün yaklaşık 7 bin kişiye ev sahipliğini yaptığını ifade eden Uraloğlu, kentteki vatandaşların gelip burada iftar yaptığını belirtti.

Uraloğlu, bugün Batman-Hasankeyf yolunun eksik kalan 9,6 kilometrelik bölümünü hizmete açtıklarını hatırlatarak, artık Hasankeyf'e bölünmüş yollarla gitmenin mümkün olduğunu söyledi.

"Hem Hasankeyf'in hem de Batman'ımızın turizmi bu anlamda gelişecek. Gabar'dan çıkan petrol yine o yol üzerinden Batman'ımızda kurulu olan rafineriye kadar gelecek. Zaten Türkiye'nin en zengin petrol yatakları Raman'daydı. Burada petrol endüstrisinin de çok gelişmiş bir altyapısı var." diyen Uraloğlu, Bakanlık olarak Batman'da AK Parti hükümetleri döneminde 27 milyar 604 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Valilikte düzenledikleri toplantıda kent merkezi, ilçeler ve beldelerdeki ihtiyaçları dinlediklerini belirten Uraloğlu, şöyle dedi:

"Bakanlık olarak neler yapabiliriz, onları planladık, takiplerini yapacağız. Batman'ın yıllarca konuşulan Diktepe Varyantı Köprüsünü bitirdik. Bayramdan sonra ikinci köprünün açılışını yapacağız. Tamamını da bu sene sonuna kadar bitirmiş olacağız. Batman'ımıza hayırlı olsun."

Uraloğlu, birlik ve beraberliğin sürmesi temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Bugün etrafımızda bir ateş çemberi var. Bir tarafta Ukrayna Savaşı var bir tarafta Gazze'deki kardeşlerimiz var. Eğer başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider olmamış olsaydı ülkemiz ne hale gelirdi? Bakın bugün İstanbul'da yolsuzlukların hesabını vermekten ziyade 'Ülkede demokrasi elden gidiyor.' diyorlar. Yapılan yanlışın hesabını sormak gerekmiyor mu? Yani eğer yanlışınız yoksa ispat edersiniz, sıkıntı olmaz, yolunuza devam edersiniz."

Batman'a ve ülkeye hizmet etmeye devam edeceklerini dile getiren Uraloğlu, "Niyetimiz halistir. Halis niyetle yola çıktık ve Allah birçok başarıyı bize nasip etti. İnşallah Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sizlere daha çok hizmet etmeyi bizlere nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp ise Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde ve mahallelerde iftar programları düzenlediklerini belirterek, ramazanın ilk gününden bugüne kadar 150 bin kişiye iftar verdiklerini söyledi.

Bakan Uraloğlu'nun geçen yıl da Batman'ı ziyaret ettiğini anımsatan Canalp, "Bakanımızın geçen yıl ziyaretleri çerçevesinde söylemiş olduğu hangi hususlar varsa bugün Batman'da ulaşımla ilgili hepsinin sonuçlandığını sizlerle paylaşmak isterim. Sayın Bakanımızın her gelişiyle beraber yepyeni projeleri hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da iftar programlarında, Türk, Kürt, Arap, birlik ve beraberlik içerisinde aynı sofraya oturduklarını belirtti.

"Kardeşlik hukukumuzun, dinimizin bize öğretisinin her yere yansıtılması lazım. Dünyaya şu mesajı vermemiz lazım, İslam'da kardeşlik hukuku işte böyle sofralarda ekmeği bölüşmekle olur. Çocuklarımızı gençlerimizi kucaklayacağız, onlara böyle güzel mekanlar hazırlayacağız." diyen Nasıroğlu, iftar programına katılan herkese teşekkür etti.

Programa, belediye başkanları, bazı kurumlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.